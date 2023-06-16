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Haberler Magazin 'Tilki'nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça "Ben Aleyna Tilki'yim" dedi esnaf ağzının payını verdi "Şımarık sonradan görme"

'Tilki'nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça "Ben Aleyna Tilki'yim" dedi esnaf ağzının payını verdi "Şımarık sonradan görme"

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... Yaz tatili için sevgilisiyle Kaş'a giden Aleyna Tilki'nin şovu elinde patladı... Şarkıcının erkek arkadaşı aracını kullandığı sırada yaptığı manevralarla tur şirketlerinin tabelalarına hasar verdi. Bunun üzerine esnaftan uyarı geldi. Tilki durumu "Ben Aleyna Tilki'yim" diye kurtarmaya çalışsa da esnaf, Tilki'nin bu şovunu yemedi. Ayrıca Tilki'ninn giydiği pembe topuklu ayakkabılar görgüsüzlüğü bir başka boyuta taşıdı. İşte detaylar...

16.06.2023 11:16 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:16
’Tilki’nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça Ben Aleyna Tilki’yim dedi esnaf ağzının payını verdi Şımarık sonradan görme

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin küstahça tavrı elinde patladı. Pembe terlikleriyle görgüsüzlük sınırını aştı. İşte detaylar...

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’Tilki’nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça Ben Aleyna Tilki’yim dedi esnaf ağzının payını verdi Şımarık sonradan görme

Aleyna Tilki'nin erkek arkadaşıyla start verdiği tatili olaylı başladı.

’Tilki’nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça Ben Aleyna Tilki’yim dedi esnaf ağzının payını verdi Şımarık sonradan görme

Şarkıcı, önceki gün erkek arkadaşıyla Kaş'ta deniz keyfi sonrası çarşı içerisinde yürürken pembe topuklu ayakkabıları dikkat çekti.

’Tilki’nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça Ben Aleyna Tilki’yim dedi esnaf ağzının payını verdi Şımarık sonradan görme

''BEN ALEYNA TİLKİ'YİM''

Tilki'ye ait aracı gizemli arkadaşının kullandığı sırada, Kaş çarşısı içersinde manevra yapmaya çalışırken tur şirketlerinin tabelalarına hasar verdi.

’Tilki’nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça Ben Aleyna Tilki’yim dedi esnaf ağzının payını verdi Şımarık sonradan görme

Şarkıcının direksiyon başındaki gizemli arkadaşına, esnaf ''Yavaş olsana kardeşim, dikkatli ol. Tabelalarımızı kırılıyor'' deyince devreye Tilki girdi. Tilki, esnafa ''Ben Aleyna Tilki'yim'' dedi.

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