'Tilki'nin kurnazlığı elinde patladı! Önce sağa sola çarptı sonra küstahça "Ben Aleyna Tilki'yim" dedi esnaf ağzının payını verdi "Şımarık sonradan görme"
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla olay yaratan Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını... Yaz tatili için sevgilisiyle Kaş'a giden Aleyna Tilki'nin şovu elinde patladı... Şarkıcının erkek arkadaşı aracını kullandığı sırada yaptığı manevralarla tur şirketlerinin tabelalarına hasar verdi. Bunun üzerine esnaftan uyarı geldi. Tilki durumu "Ben Aleyna Tilki'yim" diye kurtarmaya çalışsa da esnaf, Tilki'nin bu şovunu yemedi. Ayrıca Tilki'ninn giydiği pembe topuklu ayakkabılar görgüsüzlüğü bir başka boyuta taşıdı. İşte detaylar...
16.06.2023 11:16 - Son Güncelleme: 16.06.2023 11:16
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin küstahça tavrı elinde patladı. Pembe terlikleriyle görgüsüzlük sınırını aştı. İşte detaylar...
Şarkıcının direksiyon başındaki gizemli arkadaşına, esnaf ''Yavaş olsana kardeşim, dikkatli ol. Tabelalarımızı kırılıyor'' deyince devreye Tilki girdi. Tilki, esnafa ''Ben Aleyna Tilki'yim'' dedi.