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Haberler Magazin 78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna usta oyuncu Yıldız Kültür dahil oldu. Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizide Ayten karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 78 yaşındaki Kültür'ün özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yıldız Kültür aslen nereli?" sorusunu yanıtını arattı. İşte Yıldız Kültür'ün memleketi...

takvim.com.tr
24.04.2023 11:43 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:43
78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna Ayten karakteri ile dahil olan Yıldız Kültür'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

YILDIZ KÜLTÜR KİMDİR?
1944 doğumlu olan Yıldız Kültür, Ankara Devlet Konservatuvar Yüksek Bölümü mezunudur.

78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

Başlıca Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrolar'ında çalıştı. Sanat hayatında tiyatro turneleriyle tüm Türkiye'yi gezdi.

78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

Dudaktan Kalbe, Kardeşlerim, Melekler Korusun, Küçük Sırlar gibi birçok yapımda rol alan oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...

İnternet kullanıcıları, "Yıldız Kültür aslen nereli?" sorusunu yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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