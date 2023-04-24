78 yaşındaki Yıldız Kültür bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! Bir Küçük Gün Işığı’nın Ayten’i Yıldız Kültür’ün memleketi...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna usta oyuncu Yıldız Kültür dahil oldu. Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizide Ayten karakterini canlandıran oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 78 yaşındaki Kültür'ün özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yıldız Kültür aslen nereli?" sorusunu yanıtını arattı. İşte Yıldız Kültür'ün memleketi...
24.04.2023 11:43 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:43
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Bir Küçük Gün Işığı'nın kadrosuna Ayten karakteri ile dahil olan Yıldız Kültür'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
YILDIZ KÜLTÜR KİMDİR?
1944 doğumlu olan Yıldız Kültür, Ankara Devlet Konservatuvar Yüksek Bölümü mezunudur.
İnternet kullanıcıları, "Yıldız Kültür aslen nereli?" sorusunu yanıtını arattı. Oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.