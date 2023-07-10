77’lik Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray bakın aslen nereliymiş! Türk sinemasının iri gözlü Sultan’ı memleketiyle şaşırttı! Meğer...
Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.77 yaşındaki Şoray hakkında araştırma yapanlar, en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İnternet kullanıcıları, Şoray'ın aslen nereli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Türkan Şoray'ın memleketi...
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
Şoray son olarak ise aldığı acı haberlerin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yeşilçam'ın ustası Türkan Şoray'a hayranlığı ile bilinen Metin Şamdan vefat etti. Ölüm haberi ile yıkılan Şoray ise "Çok üzgünüm. Metin Şamdan'ı kaybetmişiz. Yurt dışındayım, yeni öğrendim. Yıllardı bana sonsuz sevgiyle bağlıydı. Ne söylesem eksik kalır, mekânın cennet olsun. Seni unutmayacağım sevgili Metin Şamdan" dedi.
Şoray, şimdi ise memleketiyle dikkat çekti. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.77 yaşındaki Şoray hakkında araştırma yapanlar, en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.