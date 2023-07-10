Özkan Uğur’un oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Nesrin Cavadzade paylaştı! Gören inanamadı! "Nasıl anlamadık" Meğer Üç Kuruş’un yıldızı...

"SEN MUHTEŞEM BİR İNSANSIN"

Sen muhteşem bir insansın. İncecik bir ruhsun, senin gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Baban gibi çok büyük bir sanatçı olup hepimize armağan olacaksın. Allah ailene ve sana metanet versin. Canımın içi, olağanüstü yeteneklerinizle bizi hep büyülemeye devam edeceksin"