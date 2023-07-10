Özkan Uğur’un oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Nesrin Cavadzade paylaştı! Gören inanamadı! "Nasıl anlamadık" Meğer Üç Kuruş’un yıldızı...
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan önceki gün acı haber geldi. Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat camiasını da yasa boğan vefat haberinin ardından Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Cavadzade, Özkan Uğur'un oğlu ile çekilen bir karesini yayınladı. Özkan Uğur'un oğlunun, Cavadzade'nin Üç Kuruş'taki rol arkadaşı olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özkan Uğur'un oğlu bakın hangi oyuncuymuş...
Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan ve yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce entübe edilen sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında vefat etti.
Nesrin Cavadzade'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, Özkan Uğur'un oğlu ile çekilen bir karesini sosyal medyada şu ifadelerle yayınladı: "Canımın içi, babana böyle bir evlat yetiştirdiği için binlerce kez teşekkür ederim.
"SEN MUHTEŞEM BİR İNSANSIN"
Sen muhteşem bir insansın. İncecik bir ruhsun, senin gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Baban gibi çok büyük bir sanatçı olup hepimize armağan olacaksın. Allah ailene ve sana metanet versin. Canımın içi, olağanüstü yeteneklerinizle bizi hep büyülemeye devam edeceksin"
Özkan Uğur'un oğlunun, Cavadzade'nin Üç Kuruş'taki rol arkadaşı olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.