77'lik Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray bakın aslen nereli! Duyan inanamadı! İşte Cüneyt Arkın'ın partneri Türkan Şoray'ın memleketi...
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Türkan Şoray, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Kara Gözlüm, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şoray, Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği Arım Balım Peteğim filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. 77 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam yıldızı hakkında en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Türkan Şoray başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...
19.03.2023 22:30 - Son Güncelleme: 19.03.2023 23:17
Yeşilçam'ın Sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, hem yeteneği hem de güzelliğiyle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Kara Gözlüm, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazınan Şoray, Cüneyt Arkın ile başrolünü üstlendiği Arım Balım Peteğim filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
77 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam yıldızı hakkında en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.