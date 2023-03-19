Vav TV İzle
Haberler Magazin Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Başım Belada'da Çağdaş karakterini canlandıran Kaan Taşener, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. 43 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Taşaner'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan anne-oğlun aynı dizide rol aldıkları da ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner'in kendisi gibi ünlü olan oyuncu annesi kimmiş...

takvim.com.tr
19.03.2023 21:45 - Son Güncelleme: 19.03.2023 21:45
Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Başım Belada dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide Çağdaş karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

KAAN TAŞANER KİMDİR?
Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı.

Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne alan Taşaner, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı.

Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam eden oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Şimdilerde Başım Belada'da rol alan oyuncunun Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide annesi ile kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA