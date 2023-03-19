Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...

Takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devam eden oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, "Erdoğan Yaşaran" rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.