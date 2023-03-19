Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan Taşaner’in annesi bakın hangi oyuncu çıktı! “Nasıl anlamadık” Meğer anne-oğul aynı dizide...
Kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Başım Belada'da Çağdaş karakterini canlandıran Kaan Taşener, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. 43 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Taşaner'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun annesinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan anne-oğlun aynı dizide rol aldıkları da ortaya çıktı. Bakın Kaan Taşaner'in kendisi gibi ünlü olan oyuncu annesi kimmiş...
19.03.2023 21:45 - Son Güncelleme: 19.03.2023 21:45
Başım Belada dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide Çağdaş karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
KAAN TAŞANER KİMDİR?
Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı.
Şimdilerde Başım Belada'da rol alan oyuncunun Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide annesi ile kamera karşısına geçtiğini ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.