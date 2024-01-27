77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın son halini görenler dönüp bir daha baktı! Yeniden estetik yaptırıp bir de photoshopun dozunu kaçırınca...

Sahnelerin 77'lik Süperstar'ı Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor. Günümüze kadar sayısız estetik operasyon geçiren Pekkan bu kez hem estetiğin hem photoshopun dozunu kaçırınca dillere düştü. Bakın nasıl.
77 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, dinç fiziği ve güzelliğiyle sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.
Süperstar Ajda Pekkan sahne tarzı, dillere pelesenk olan şarkıları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.
77 yaşında olan ve yıllara meydan okuyan Pekkan, yaptırdığı estetik işlemlere bir yenisini daha ekledi.