76.Altın Küre Ödülleri'nde kim ne giydi? İşte en iyi ve en kötü kıyafetler

Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre, bu yıl 76.defa sahiplerini buldu. Gecede ödül alanlardan çok davetlilerin kırmızı halı kıyafetleri çok konuşuldu. Saçlarından, ayakkabılarına kadar her detay mercek altına alınan davetlerin önce en kötü giyinenlerinden başlayalım.

Amber Heard

Elbise: Monique Lhuillier