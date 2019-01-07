76.Altın Küre Ödülleri'nde kim ne giydi? İşte en iyi ve en kötü kıyafetler
76.Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye Queen grubunun solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapsody filmi damgasını vurdu. Geceye damgasını vuran diğer bir olay ise kırmızı halı oldu. Yıldızların kırmızı halı seçimleri çok eleştirildi. Bakalım 76.Altın Küre Ödülleri'inde kim ne giymiş...
7 Ocak 2019 Pazartesi, 12:44:25 Güncelleme: 13:03:16
Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre, bu yıl 76.defa sahiplerini buldu. Gecede ödül alanlardan çok davetlilerin kırmızı halı kıyafetleri çok konuşuldu. Saçlarından, ayakkabılarına kadar her detay mercek altına alınan davetlerin önce en kötü giyinenlerinden başlayalım.
Amber Heard
Elbise: Monique Lhuillier
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