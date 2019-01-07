Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Aslı Enver ile Murat Boz ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

TARİH BELLİ

İddiaya göre, Enver ile Boz ailesi bir an önce çocuklarının mürüvvetini görmek istiyor. O gece aile büyükleri tarafından evlilik konusu konuşulmuş ve tarih belirlenmiş. Evlilik yolunda ilerleyen Murat Boz ve Aslı Enver, şimdilerde Yeniköy, Istinye ve Sarıyer taraflarında villa bakıyor. Murat Boz ile Aslı Enver henüz istedikleri gibi ev bulamasalar da bu bölgedeki tüm emlakçılar, ikili için seferber olmuş. Boz ve Enver, hemen hemen her gün birçok evin fotoğraflarına bakıp evleri geziyorlarmış.