Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Aslı Enver ile Murat Boz ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

Aslı Enver ile Murat Boz evlilik yolunda ilerliyor. Nisan ayında sürpriz bir şekilde ayrılan Aslı Enver ile Murat Boz çifti geçtiğimiz ay barıştı. 7 ay süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen çiftin şu sıralar Sarıyer, İstinye ve Yeniköy civarında villa baktıkları ortaya çıktı. Yılbaşından iki gün önce aileleriyle birlikte yemek yiyen Aslı Enver ile Murat Boz'un evlilik tarihi de belli oldu. İşte Murat Yıldırım'dan Engin Altan Düzyatan'a, Aras Bulut İynemli'den Büşra Develi'ye ünlülerin evleri...

7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:45:28 Güncelleme: 12:06:52
Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Enver ile Boz çifti ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

ASLI ENVER İLE MURAT BOZ EVLENİYOR!

NISAN ayında sürpriz bir şekilde ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver'in geçtiğimiz ay barıştıkları iddia edilmişti. Yılbaşını da sessiz sedasız Göcek'te geçiren Boz ile Enver'in, hayranlarının çektiği bir kareyle barıştıkları ispatlanmış oldu. İddiaya göre yılbaşından iki gün önce Boz ve Enver aileleri bir araya gelerek yemek yemişler.

Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Enver ile Boz çifti ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

TARİH BELLİ

İddiaya göre, Enver ile Boz ailesi bir an önce çocuklarının mürüvvetini görmek istiyor. O gece aile büyükleri tarafından evlilik konusu konuşulmuş ve tarih belirlenmiş. Evlilik yolunda ilerleyen Murat Boz ve Aslı Enver, şimdilerde Yeniköy, Istinye ve Sarıyer taraflarında villa bakıyor. Murat Boz ile Aslı Enver henüz istedikleri gibi ev bulamasalar da bu bölgedeki tüm emlakçılar, ikili için seferber olmuş. Boz ve Enver, hemen hemen her gün birçok evin fotoğraflarına bakıp evleri geziyorlarmış.

Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Enver ile Boz çifti ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Enver ile Boz çifti ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Aslı Enver ile Murat Boz evleniyor! Enver ile Boz çifti ev bakmaya başladı! Ünlülerin evleri nerede?

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

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