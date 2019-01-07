76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları
76. Altın Küre Ödülleri sonuçlandı. Ödül sahipleri geceye şıklık yarışıyla damga vururken adından en çok söz ettiren yapım, Quenn'in solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapshody oldu. Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, 6 dalda adaylığı bulunan başrolünde Lady Gaga'nın yer aldığı A Star Is Born filmi tek ödül alarak gecenin hayal kırıklığı oldu. Netflix'te yayınlanan Roma filmi, hem Yabancı Dilde En İyi Film hem de En İyi Yönetmen olmak üzere iki ödül aldı. İşte 2019 Altın Küre Ödülleri sonuçlarının tam listesi.
7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:32:22 Güncelleme: 11:57:19
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