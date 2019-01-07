76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

Oscar'ın ayak sesleri olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl 76.sı düzenlendi. İşte Altın Küre kazananların tam listesi...