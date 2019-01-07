76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

76. Altın Küre Ödülleri sonuçlandı. Ödül sahipleri geceye şıklık yarışıyla damga vururken adından en çok söz ettiren yapım, Quenn'in solisti Freddie Mercury'nin hayatını anlatan Bohemian Rhapshody oldu. Bohemian Rhapsody En İyi Film seçilirken, 6 dalda adaylığı bulunan başrolünde Lady Gaga'nın yer aldığı A Star Is Born filmi tek ödül alarak gecenin hayal kırıklığı oldu. Netflix'te yayınlanan Roma filmi, hem Yabancı Dilde En İyi Film hem de En İyi Yönetmen olmak üzere iki ödül aldı. İşte 2019 Altın Küre Ödülleri sonuçlarının tam listesi.

7 Ocak 2019 Pazartesi, 11:32:22 Güncelleme: 11:57:19
76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

Oscar'ın ayak sesleri olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen Altın Küre Ödülleri'nin bu yıl 76.sı düzenlendi. İşte Altın Küre kazananların tam listesi...

76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM

KAZANAN: Bohemian Rhapsody

DİĞER ADAYLAR

Black Panther
BlacKkKlansman
If Beale Street Could Talk
A Star Is Born

76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

SİNEMA DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU (DRAM)

KAZANAN: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

DİĞER ADAYLAR

Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Defoe, At Eternity's Gate
Lucas Hedges, Boy Erased
John David Washington, BlacKkKlansman

76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU (DRAM)

KAZANAN: Glenn Close, The Wife

DİĞER ADAYLAR

Lady Gaga, A Star Is Born
Nicole Kidman, Destroyer"
Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?
Rosamund Pike, A Private War

76.Altın Küre Ödülleri sonuçları belli oldu! İşte 2019 Altın Küre Ödülleri kazananları

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM

KAZANAN: Green Book

DİĞER ADAYLAR

Crazy Rich Asians

The Favourite
Mary Poppins Returns
Vice

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a aldığı 2 milyon lira değerindeki hediyeden vazgeçti! İşte ünlülerin araçları