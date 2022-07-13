7,5 hamile olan Gupse Özay’a eşinden büyük jest! Barış Arduç gözlerden uzak tutuyordu! Bu kez göğsünü gere gere dostu düşmanı çatlattı
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay, Temmuz 2020'de nikah masasına oturmuştu. 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çiftin, geçen aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 7,5 aylık hamile olan Özay, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı. Bebek müjdesinin ardından sık sık gündem olan çift, bu kez Barış Arduç'un romantik jestiyle adlarından söz ettirdi. Meslektaşlarının aksine aşklarını gözden uzak yaşayan ve sosyal medyada da birlikte fotoğraf yayınlamaktan kaçınan ikiliden Arduç, romantik jestiyle kural bozdu ve göğsünü gere gere dostu düşmanı çatlattı. İşte detaylar...
13.07.2022 18:26 - Son Güncelleme: 13.07.2022 18:26
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırdı.
Bebek müjdesinin ardından sık sık gündem olan çift, bu kez Barış Arduç'un romantik jestiyle adlarından söz ettirdi.