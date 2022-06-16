7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda deniz kenarından paylaştı! Gören bir daha baktı ortalık sallandı

Demet Evgar, "Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz, nasıl besleniyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Ben hep sağlıklı besleniyordum, bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani"