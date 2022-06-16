7,5 aylık hamile olan Demet Evgar’ın son haline bakın! Karnı burnunda deniz kenarından paylaştı! Gören bir daha baktı ortalık sallandı
Demet Evgar, geçen aylarda uzun süredir aşk yaşadığı Levent Babataş ile Emirgan'daki evinde sade bir nikah töreni ile dünyaevine girmişti. Hamile olduğu öğrenilen Evgar, iddiaları doğrulamış ve kızına Mavi ismini vereceğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise karnı burnunda pozlarını yayınlayarak sık sık magazin gündeminde yer almıştı. 7,5 aylık hamile olan Demet Evgar, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda deniz kenarında verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu. Aralarında Nilgün Belgün, Aslıhan Gürbüz, Mehmet Günsür ve Derya Şensoy'un da olduğu birçok ünlü ismin yorum yaptığı paylaşımda Evgar'ın son hali dikkat çekti. İşte Demet Evgar'ın son hali...
Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçtiğimiz aylarda 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile Emirgan'daki evlerinin bahçesinde dünyaevine girmişti.
Hamile olduğu öğrenilen Evgar, iddiaları doğrulamış ve kızına Mavi ismini vereceğini açıklamıştı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Demet Evgar, "Çok, çok, çok şükür. Daha şükredecek bir şey bulamayız herhalde. Çok heyecanlıyım" demişti.
Demet Evgar, "Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz, nasıl besleniyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti: "Ben hep sağlıklı besleniyordum, bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani"
7,5 aylık hamile olan Demet Evgar, o paylaşımlarına yenisini ekledi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda deniz kenarında verdiği pozları peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.