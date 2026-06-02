CANLI YAYIN
Geri

138 kilodan iğne ipliğe dönmüştü! Esin Gündoğdu'nun son hali hayranlarını şaşırttı! Açıklaması endişelendirdi: "Sürekli üşüyorum"

Ekranların sevilen ismi Esin Gündoğdu, 138 kiloya kadar çıktığı süreci geride bırakarak tam 72 kilo verdi ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Büyük değişimiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı son videoda et tüketmediği için vitamin değerlerinin düştüğünü ve bu yüzden ciddi bir halsizlik ile üşüme problemi yaşadığını açıkladı. Gündoğdu'nun son hali sevenlerini şaşırtırken açıklaması endişelendirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Esin Gündoğdu son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Rol aldığı komedi projeleriyle adını geniş kitlelere duyuran Esin Gündoğdu, son yıllarda podyumları kıskandıracak bir değişim yaşıyor. Uzun bir zamana yayılan sıkı bir disiplinin ardından tam 72 kilo birden veren ünlü oyuncu, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Ancak kilolarından kurtulan ünlü ismin takipçileriyle paylaştığı son görüntüler, bu büyük başarının arkasındaki gizli bir sağlık problemine işaret etti.

138 kilonun ardından gelen zayıflama süreci

Aşk Yeniden ve Yeni Gelin dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, bir dönem tartıda 138 kiloyu görmüştü. Yaklaşık on yıllık bir periyotta kendi çabasıyla zayıflamaya çalışan Gündoğdu, hayatında yaşadığı sarsıcı bir vefat haberinin ardından beslenme düzenini kaybederek yeniden kilo aldı.

Mide küçültme operasyonu geçirdi

Bu kırılma noktasının ardından radikal bir karar alan ünlü isim, 2022 yılının Ağustos ayında mide küçültme operasyonu geçirdi. Cerrahi müdahalenin ardından yaşam biçimini baştan aşağı yenileyen ve uzman hekimlerin yönlendirmesiyle hareket eden oyuncu, adeta eriyerek tam 72 kiloya veda etti.

Esin Gündoğdu tam 72 kilo verdi

Sosyal medya hesaplarında yayınladığı güncel fotoğraflarında yüz hatlarının tamamen değiştiği ve iğne ipliğe döndüğü görülen Gündoğdu'ya hayranlarından övgü dolu yorumlar yağdı. Takipçileri ünlü oyuncu için zamanın geriye aktığını belirtirken, bu başarının büyük bir kararlılık örneği olduğunu vurguladı.

Esin Gündoğdu nasıl zayıfladı?

Öte yandan, popülaritesini fırsat bilerek internette kendi adıyla zayıflama çayları pazarlayan dolandırıcılara karşı da sert bir duruş sergileyen Gündoğdu, hiçbir kimyasal ürün ya da bitkisel takviye kullanmadığının, başarısının tek sırrının doğru beslenme ve tıbbi kontrol olduğunun altını çizdi.

Esin Gündoğdu’nun açıklaması sevenlerini endişelendirdi
Video Oynatma İkonu Esin Gündoğdu'dan korkutan açıklama

"YORGUNLUK, ÜŞÜME VE KAN DEĞERLERİNDE DÜŞÜKLÜK"

Görsel olarak zirveyi gören ünlü oyuncunun iç dünyasında ise işler o kadar yolunda gitmiyor. Takipçilerine ev halini gösteren bir video yayınlayan Esin Gündoğdu, bedeninin ciddi sinyaller verdiğini itiraf etti. Beslenme alışkanlıklarında eti tamamen çıkardığını ve takviye vitaminlerini ihmal ettiğini belirten oyuncu, tahlil yaptırmak için hastanenin yolunu tutacağını söyledi.

Esin Gündoğdu: Sürekli üşüyorum

Ünlü isim, sosyal medyada paylaştığı videoda durumunu şu sözlerle özetledi:

Yarın sabah kan vermeye gideceğim çünkü galiba bende, emin olmamakla birlikte, değerlerimden birkaçında eksiklik var. Yani yorgunluk hissi var, aşırı derecede üşüme var. Yani sürekli üşüyorum, şu anda da üşüyorum mesela. Şu an üzerimdeki kışlık içlik yani bu havada...

Esin Gündoğdu: Galiba kan değerlerim de düşük

"Galiba kan değerlerim de düşük" diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü ben et yemediğim için, çok vitaminlerime de dikkat etmediğim için demirim eksik çıkacak büyük ihtimalle. Hem D vitaminim hem demirim eksik çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten halsizim."

Esin Gündoğdu hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Esin Gündoğdu ameliyatla mı kilo verdi?

Kilo verme sürecine ilk olarak diyetle başlayan ancak yaşadığı psikolojik kaybın ardından yeniden kilo alan oyuncu, Ağustos 2022'de Gastrik Bypass (mide küçültme) operasyonu geçirmiştir.

Ünlü oyuncu toplamda kaç kilodan kurtuldu?

En fazla 138 kiloya kadar ulaşan Esin Gündoğdu, geçirdiği operasyon ve sonrasındaki sıkı yaşam tarzı değişikliğiyle tam 72 kilo vermiştir.

Esin Gündoğdu'nun şu anki sağlık problemi nedir?

Vejetaryen beslenmesi ve vitamin takviyelerini aksatması sebebiyle bünyesi zayıf düşen oyuncu; aşırı yorgunluk, sürekli üşüme hissi ve demir eksikliği şikayetleriyle hastanede kan tahlili yaptıracağını duyurmuştur.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin