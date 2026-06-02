138 kilodan iğne ipliğe dönmüştü! Esin Gündoğdu'nun son hali hayranlarını şaşırttı! Açıklaması endişelendirdi: "Sürekli üşüyorum"
Ekranların sevilen ismi Esin Gündoğdu, 138 kiloya kadar çıktığı süreci geride bırakarak tam 72 kilo verdi ve bambaşka bir görünüme kavuştu. Büyük değişimiyle dikkat çeken oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı son videoda et tüketmediği için vitamin değerlerinin düştüğünü ve bu yüzden ciddi bir halsizlik ile üşüme problemi yaşadığını açıkladı. Gündoğdu'nun son hali sevenlerini şaşırtırken açıklaması endişelendirdi.
