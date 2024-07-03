72 kilo veren Esin Gündoğdu adeta bambaşka biri oldu! Zayıflama sırrını açıkladı

"Aşk Yeniden", "Yeni Gelin", "Avrupa Yakası" ve "Vermem Seni Ellere" gibi popüler dizilerde rol alan ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 72 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuşan Gündoğdu'nun zayıflama sırrı merak konusu olmuştu. Her geçen gün gözle görülür şekilde zayıflayan oyuncu, sonunda bu büyük değişimin ardındaki sırrı açıkladı. İşte detaylar...
"Aşk Yeniden", "Yeni Gelin", "Avrupa Yakası" ve "Vermem Seni Ellere" gibi yer aldığı başarılı projelerle adını duyuran Esin Gündoğdu, şu sıralar verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
Toplam 72 kilo veren ve adeta bambaşka biri olan Gündoğdu'nun zayıflama sırrı da oldukça merak edildi.
Gündoğdu, kilolu olduğu dönemde yaşadığı zorlukları anlattı. Ergenlik döneminde kilo aldığını söyleyen Gündoğdu, "Kilo almaya ergenlik dönemimde başladım ve akran zorbalığına çok maruz kaldım. Farkındalık yaratmak adına ortaokulda yaşadığım bir anımı paylaşmak isterim. Benim okul dönemimde tek tip forma giymek zorundaydık ve formanın üzerine farklı bir kıyafet giyemiyorduk. Ben de kilolarımı kapatmak için sürekli formamın üzerine hırka giyiyordum. Tabii bu durumda, sistemle kendi kaygılarım arasında ciddi bir sıkışıklık yaşıyor ve olayı yönetmekte çok zorlanıyordum." dedi.