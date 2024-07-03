72 kilo veren Esin Gündoğdu adeta bambaşka biri oldu! Zayıflama sırrını açıkladı

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Gündoğdu, kilolu olduğu dönemde yaşadığı zorlukları anlattı. Ergenlik döneminde kilo aldığını söyleyen Gündoğdu, "Kilo almaya ergenlik dönemimde başladım ve akran zorbalığına çok maruz kaldım. Farkındalık yaratmak adına ortaokulda yaşadığım bir anımı paylaşmak isterim. Benim okul dönemimde tek tip forma giymek zorundaydık ve formanın üzerine farklı bir kıyafet giyemiyorduk. Ben de kilolarımı kapatmak için sürekli formamın üzerine hırka giyiyordum. Tabii bu durumda, sistemle kendi kaygılarım arasında ciddi bir sıkışıklık yaşıyor ve olayı yönetmekte çok zorlanıyordum." dedi.