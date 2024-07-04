Meğer onlar da ünlüymüş! Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşlerine bakın! Güzelliğiyle ablasının izinden giden Mina ve İrem...

Hem yetenekleri hem de güzellikleriyle göz kamaştıran İrem Nur ve Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynuyorlar. Başarılarıyla ablalarının izinden giden kardeşler, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

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Zehra Güneş'in, spora olan tutkusunu ve yeteneğini ailesinden aldığını söylemek yanlış olmaz. Kendisi gibi milli voleybolcu olan iki ablası, İrem Nur Güneş ve Mina Güneş de voleybol dünyasında "Güneş Rüzgarı" estirmeye hazırlanıyor.