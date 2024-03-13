7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları koca adam oldu! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girerek magazin dünyasının dikkatini üzerlerine çekti. Kariyerlerinin zirvesinde olan bu iki ünlü isim, evlilikleri boyunca sık sık gündemde yer aldı. Sekiz yıl süren birlikteliklerinden Kuzey ve Uzay isimli iki oğulları dünyaya geldi. Şimdilerde çiftin çocuklarını görenler gözlerine inanamadı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!
Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle ekranlara dönen Emre Altuğ ile model Çağla Şıkel 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.
Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.
Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.