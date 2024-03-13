7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları koca adam oldu! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girerek magazin dünyasının dikkatini üzerlerine çekti. Kariyerlerinin zirvesinde olan bu iki ünlü isim, evlilikleri boyunca sık sık gündemde yer aldı. Sekiz yıl süren birlikteliklerinden Kuzey ve Uzay isimli iki oğulları dünyaya geldi. Şimdilerde çiftin çocuklarını görenler gözlerine inanamadı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!