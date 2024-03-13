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7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğulları koca adam oldu! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası...

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile manken Çağla Şıkel, 2008 yılında dünyaevine girerek magazin dünyasının dikkatini üzerlerine çekti. Kariyerlerinin zirvesinde olan bu iki ünlü isim, evlilikleri boyunca sık sık gündemde yer aldı. Sekiz yıl süren birlikteliklerinden Kuzey ve Uzay isimli iki oğulları dünyaya geldi. Şimdilerde çiftin çocuklarını görenler gözlerine inanamadı. İşte Çağla Şıkel'in sosyal medyaya da damga vuran o paylaşımı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 22:23 Güncelleme 13 Mart 2024, 22:32
7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları koca adam oldu! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası... 1

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle ekranlara dönen Emre Altuğ ile model Çağla Şıkel 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları koca adam oldu! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası... 2

Ancak büyük bir aşkla evlenen iki ünlü isim, 2015 yılında yollarını ayırdı.

7 yıllık evliliğin meyveleri! Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un oğulları koca adam oldu! Çağla’nın 2 numarası tıpkı babasının kopyası... 3

Çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi.

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