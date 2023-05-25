7 yıllık evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı! Aldatma, imam nikahı, tarikat derken meğer aralarında...
7 yıllık evliliklerinde 3 kez ihanet iddiası ortaya atılmıştı. Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti hakkındaki söylemler bitmek bilmiyor. Magazin gündeminde günlerdir yer tutan çift son olarak sarmaş dolaş görüntülerin ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. Kadir Doğulu'nun İzmir'de farklı kadınlarla görüntülenmesi ve ardından gelen 'İhanet' iddiaları herkesi şoke etmişti. İddiaları her fırsatta kesin bir dille yalanlayan Doğulu, ''O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Müşkülü olanı dinlerim'' dedi. Söylenenlere kulak asmayan Neslihan Atagül ise eşiyle Bakü'ye gidip adeta aşk tazelemişti. Bu kez de çiftin arasındaki o gerçek şaşırttı. İşte detaylar...
25.05.2023 12:55 - Son Güncelleme: 25.05.2023 12:55
DUYAN KÜÇÜK DİLİNİ YUTTU
7 yıllık evli olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evliliklerindeki o gerçekle şaşırttı! Aldatma, imam nikahı, tarikat derken meğer aralarında...
2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül Kadir Doğulu çifti hakkındaki ihanet iddiaları sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz haftalardaki farklı kadınlarla dans ettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.