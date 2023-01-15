7 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor’a katılan 2 çocuk babası Ümit Erdim’in eşi bakın kim çıktı! Meğer o da fenomenmiş...
Hayat Bilgisi ve Selena dizileriyle hafızalara kazınan Ümit Erdim, son dönemlerde verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirmişti. Survivor 2023'e katılan ünlü isim şimdi ise 7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi ile gündem oldu. Survivor'ın yayınlanan ilk bölümüyle birlikte hayatı araştırtılmaya başlanan Erdim hakkında en çok "Ümit Erdim'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun sosyal medyada fenomen olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Ümit Erdim'in gözünden sakındığı eşi kimmiş...
15.01.2023 23:51 - Son Güncelleme: 15.01.2023 23:56
Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerde rol alan Ümit Erdim, Survivor 2023'e katıldı. Yayınlanan ilk bölümle birlikte gündem olan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Özellikle aşk hayatı merak edilen oyuncu hakkında en çok "Ümit Erdim'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.