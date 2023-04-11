RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü hem şarkıları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Güllü, bir canlı yayında 7 yıllık eski eşinin hayatının en büyük hayatı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Güllü'nün 2 çocuğunun babası ve boşanma nedeni merak konusu oldu. Detayları öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Güllü'nün eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
11.04.2023 18:59 - Son Güncelleme: 11.04.2023 19:19
7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

Asıl adı Gül Tut olan Güllü, zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı.

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7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

Henüz 15'indeyken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıkan Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden okuluna dönmek zorunda kaldı.

Güllü'den yıllar sonra gelen itiraf | VİDEO

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanan Güllü, zirvesindeyken delice aşık oldu ve nikah masasına oturdu.

7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...

Evlendikten sonra sahnelere veda eden Güllü, tüm hayranlarını şaşkına çevirdi. Fakat bu evlilik, Güllü'nün hayatındaki yanlış kararlardan biri oldu ve iki çocuğunun babasıyla olaylı bir şekilde boşandı.

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