7 yıl aynı yastığa baş koymuşlar! 49 yaşındaki Güllü’nün “En büyük hatam” dediği eski eşi bakın kim! Meğer 2 çocuğunun babası...
Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü hem şarkıları hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana", "Kopamam Senden" ve "Öğrettin Bana" gibi parçalarla hafızalara kazınan şarkıcı, bu kez açıklamalarıyla gündem oldu. Güllü, bir canlı yayında 7 yıllık eski eşinin hayatının en büyük hayatı olduğunu söyledi. Bunun üzerine Güllü'nün 2 çocuğunun babası ve boşanma nedeni merak konusu oldu. Detayları öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Güllü'nün eski eşi kimmiş...
11.04.2023 18:59 - Son Güncelleme: 11.04.2023 19:19
Asıl adı Gül Tut olan Güllü, zor bir çocukluk geçirdi ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başladı.
Henüz 15'indeyken düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıkan Güllü, yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden okuluna dönmek zorunda kaldı.