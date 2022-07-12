7 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesi parmak ısırttı! Anne-kızın benzerliği dikkat çekti
Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de evlilikle taçlandırmıştı. Geçen aylarda ise ünlü çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Şimdilerde 7 aylık hamile olan Özay, bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı. Karnı burnunda tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdi ise başrolünü Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun üstlendiği Eltilerin Savaşı adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. Anne olmak için gün sayan Özay'ın özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun annesini görenler hayran kalırken anne-kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Gupse Özay'ın annesi...
12.07.2022 01:04 - Son Güncelleme: 12.07.2022 01:04
Deliha film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşımıştı. Sevilen çiftten geçtiğimiz haftalarda müjdeli haber gelmişti.
Şimdilerde 7 aylık hamile olan Gupse Özay, bu süreçte karnı burnunda tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Ünlü oyuncu, şimdi ise başrolünü Merve Dizdar, Ferit Aktuğ ve Uraz Kaygılaroğlu'nun üstlendiği Eltilerin Savaşı adlı filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun hayatı da merak edildi. Anne olmak için gün sayan Özay'ın özellikle ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı.