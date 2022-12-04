7 aylık hamile olan Fahriye Evcen son haliyle sosyal medyayı salladı! Burak Özçivit paylaştı ortalık yıkıldı! Ünlü çiftten bir ilk...
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 2019'da oğlu Karan Özçivit'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanı yaşayan Evcen'in geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Burak Özçivit, şimdilerde 7 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'in son halini yayınladı. Evcen'in son haline beğeni yağarken art arda paylaşımlarda bulunan Burak Özçivit, son yayınladığı pozda ailecek bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. İşte detaylar...
04.12.2022 23:42 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:42
2017 yılında nikah masasına Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, şimdilerde 7 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'in son halini yayınladı.
Öte yandan ailece dışarı çıkan çiftten Burak Özçivit, oğlu Karan'la verdiği bir poza da "İlk sinema tecrübemiz" notunu ekledi.