2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısına bakın! Yakışıklı Kuzey koca delikanlı oldu! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı...

Şıkel, özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine giren Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.