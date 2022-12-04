2 çocuk annesi Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısına bakın! Yakışıklı Kuzey koca delikanlı oldu! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı...
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ'la 2008 yılında nikah masasına oturan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. 7 yıl aynı yastığa baş koyduğu Emre Altuğ'dan 2015'te boşanan Şıkel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü model, şimdi ise sunuculuğunu üstlendiği bir ödül töreniyle gündeme geldi. Derin dekolteli bir elbise tercih eden 2 çocuk annesi Çağla Şıkel'in fit hali çok konuşulurken oğulları merak konusu oldu. Şıkel'in ilk göz ağrısı Kuzey'i görenler ise "Ne kadar büyümüş", "Koca delikanlı olmuş" yorumlarında bulundu. İşte Çağla Şıkel'in yakışıklı oğulları...
04.12.2022 23:11 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:39
Şıkel, özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine giren Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu.