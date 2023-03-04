68’lik Gülşen Bubikoğlu son haliyle olay! Gören dilini ısırdı! Tarık Akan’ın biricik partneri, Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı...
Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan ve ardından sinemayla tanışan Gülşen Bubikoğlu, Yaban filmiyle 'merhaba' dediği Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Bubikoğlu'nun son hali merak edildi. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise bir kez daha hayran kalarak "Hala çok güzel" yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
04.03.2023 00:21 - Son Güncelleme: 04.03.2023 00:21
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu, mankenlik ve dans eğitimi aldı. Tarihler 1973'ü gösterdiğinde ise ünlü ismin hayatı tümden değişti.
Özellikle Tarık Akan ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan oyuncu, 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.