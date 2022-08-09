67’lik Gülşen Bubikoğlu bacak dekoltesiyle paylaştı! Nostalji pozlarıyla kasıp kavuran Gülşen son haliyle büyüledi! Yeşilçam güzeli...
Ses dergisinin açtığı yarışmada ikinci seçilen Gülşen Bubikoğlu, Erler Film öncülüğünde kariyerine başladı. Türker İnanoğlu yapımlı Yaban filmiyle sinemaya 'merhaba' diyen ünlü isim, sonrasında sayısız yapımda rol aldı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok usta isimle başrolü paylaşan oyuncu; Evcilik Oyunu, Ah Nerede, Gırgıriye gibi yapımlarla hafızalara kazındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de gönülleri fetheden Bubikoğlu, Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdırdı. Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ancak sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık sevenleriyle etkileşim kuran oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Nostalji bir paylaşımda bulunarak takipçilerini yıllar öncesine götüren Bubikoğlu'nun bacak dekoltesi verdiği pozu sosyal medyayı salladı. Öte yandan ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı ve son hali...
09.08.2022 20:04 - Son Güncelleme: 09.08.2022 20:04
5 Aralık 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen ve babasını çok erken yaşta kaybedince okulu bırakan Gülşen Bubikoğlu, tarihler 1973 gösterdiğinde Ses dergisinin açtığı yarışmaya katıldı ve Necla Nazır'ın ardından ikinci seçildi.
Dereceye girmesinin ardından sinemaya adım atan oyuncu, aynı yıl yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam'a 'merhaba' dedi.
Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi birçok usta isimle başrolü paylaşan oyuncu; Evcilik Oyunu, Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi yapımlarla hafızalara kazındı.
1974 yılında gizli bir düğünle Türker İnanoğlu ile evlenen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşuldu.