67’lik Gülşen Bubikoğlu aylar sonra bir ilke imza attı! Yeşilçam yıldızı son haliyle parmak ısırttı! Genç kızlar yanında hikaye...
Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, derece aldıktan sonra sinemayla tanıştı. Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Yeşilçam hayatında Cüneyt Arkın, Tarık Akan gibi isimlerle kamera karşısına geçen Bubikoğlu, hem performansı hem de dillere destan güzelliğiyle fırtınalar estirdi. Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada son halini yayınlayarak tüm dikkatleri üzerine topladı. Aylar sonra bir ilke imza atan Bubikoğlu'nu görenler "Genç kızlar yanında hikaye" yorumunda bulundu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun parmak ısırtan son hali...
10.10.2022 18:12 - Son Güncelleme: 10.10.2022 18:12
Erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kalan Gülşen Bubikoğlu, L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimi aldı.
1973'te de Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, derece aldıktan sonra sinemayla tanıştı.
Özellikle Tarık Akan ile çektiği filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, hem performansı hem de dillere destan güzelliğiyle fırtınalar estirdi.
Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında yer alan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada son halini yayınlayarak tüm dikkatleri üzerine topladı.