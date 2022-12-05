67 yaşındaki Nihat Hatipoğlu dede oldu! Ünlü ilahiyatçı Nihat Hoca'nın ilk torununun adı bakın ne oldu
ATV ekranlarının sevilen ilahiyatçısı Nihat Hatipoğlu, programlarıyla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Canlı yayında dini bilgileri Türkiye ile paylaşan, kendisine yöneltilen soruları sabırla cevaplayan Nihat Hatipoğlu'nun özel hayatına dair her detay merak ediliyor. Nihat Hatipoğlu'nun geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan oğlu Mustafa Hatipoğlu'nun ilk çocuğu dünyaya geldi. Dede olmanın mutluluğunu yaşayan Nihat Hatipoğlu torununa bakın hangi ismi verdi.
05.12.2022 12:28 - Son Güncelleme: 05.12.2022 12:28
Televizyonda özellikle Ramazan aylarında yaptığı programla milyonlarca kişiye ulaşan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dede, eşi Emel Hatipoğlu ise babaanne olmanın mutluluğunu yaşadı.
Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Mustafa Hatipoğlu, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen törende dünyaevine girmişti. Mustafa Hatipoğlu'nun doktor olduğu biliniyor.
3 oğlu olan Nihat Hatipoğlu, kız torununa Zeynep ismini verdi. İşte başta Nihat Hatipoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.