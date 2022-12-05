Akasya Durağı’nın afacan Can’ının son halini görenler şaştı kaldı adeta bambaşka biri oldu! Erimşah Bora’nın son hali...

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi ile akıllara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti. Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı dizisi, samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu.

