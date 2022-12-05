Akasya Durağı'nın afacan Can'ının son halini görenler şaştı kaldı adeta bambaşka biri oldu! Erimşah Bora'nın son hali...
2008 yılında yayın hayatına başlayan ve 5 sezon devam eden Akasya Durağı, o dönemin sevilen yapımlarından biriydi, karakterlerinin birçoğu da hala hafızalarda. Akasya Durağı'nda Gülbin ve Sinan'ın hayla oğlu Can olarak hafızalara kazınan Erimşah Bora sonrasında ortalardan kayboldu. Yıllar içinde kocaman ve yakışıklı bir delikanlıya dönüşen genç oyuncu hem değişimiyle şaşırttı hem de kendisine hayran bıraktı.
05.12.2022 11:23 - Son Güncelleme: 05.12.2022 11:23
2008-2012 yılları arasında ekrana gelen Akasya Durağı dizisi ile akıllara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti. Çiçek Taksi dizisinin devamı niteliğinde çekilen Akasya Durağı dizisi, samimi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem Türk izleyicisinin gönlüne taht kurmuştu.
Akasya Durağı'nda görev yapan taksi şoförlerinin mesleki maceraları ve özel hayatlarını konu alan dizi, tam 5 sezon boyunca ekrana geldi. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra sırra kadem bastı.
Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora, son haliyle pes dedirtti. Sosyal medya hesabını gizli kullanan Bora'nın değişimini görenler, şaşkınlığını gizleyedi.