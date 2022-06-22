65 yaşındaki Perihan Savaş “Tatil başladı” deyip şezlong pozunu yayınladı! Deniz kenarından paylaştı sosyal medya sallandı
Uzun bir süre tiyatro çalışmaları yapan ve 1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçen Perihan Savaş, son olarak İyilik dizisinde rol aldı. 120'den fazla filmde oynayan ünlü sanatçı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. İlk evliliğini henüz 13'ündeyken askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle yapan Savaş, daha sonra İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadı ve kızı Melek Zübeyde'yi dünyaya getirdi. 1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le nikah masasına oturan sanatçının bu evliliğinden de Savaş Zafer adında bir oğlu oldu. Hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Savaş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Tatil sezonunu açan 65 yaşındaki oyuncu, şezlong pozunu yayınladı. İşte Perihan Savaş'ın o paylaşımı...
22.06.2022 01:46 - Son Güncelleme: 22.06.2022 01:46
Beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümünde ilk rolünü oynayan Perihan Savaş, 1970 yılına kadar tiyatro çalışmaları yaparak, "Küçük Prenses, Romeo-Jüliyet, Kibarlık Budalası" gibi birçok oyunda yer aldı.
1972'de "Korkusuz Beşler" filmiyle başrole yükselerek sinemaya geçen Perihan Savaş, 120'den fazla filmde oynadı.
İlk evliliğini henüz 13'ündeyken askeri okulda okuyan yirmi iki yaşındaki bir gençle yapan Savaş, daha sonra İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadı ve kızı Melek Zübeyde'yi dünyaya getirdi.
1 Haziran 1987 yılında Yılmaz Zafer'le nikah masasına oturan sanatçının bu evliliğinden de Savaş Zafer adında bir oğlu oldu.