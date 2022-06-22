Survivor Berkan Karabulut bakın aslen nereliymiş! Lale Onuk’un biricik aşkı memleketiyle merak uyandırdı! Gerçeği duyan inanamadı

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Uzun bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Lale Onuk ile birlikte olan Karabulut, sevgilisiyle çekildiği fotoğraf ve videolara sık sık sosyal medya hesabında yer veriyor.