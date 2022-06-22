Survivor Berkan Karabulut bakın aslen nereliymiş! Lale Onuk’un biricik aşkı memleketiyle merak uyandırdı! Gerçeği duyan inanamadı
Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Nagihan Karadere, Hikmet Tuğsuz bu hafta Adem Kılıçcı tarafından söylenen eleme adayları olarak öne çıkarken adaya veda eden isim Berkan Karabulut oldu. Elemenin ardından fenomen yarışmacının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları özellikle "Berkan Karabulut aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Yarışmacının nereli olduğunu ilk kez duyanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Lale Onuk'un biricik aşkının memleketi...
Nagihan, Hikmet bu hafta Adem tarafından söylenen eleme adayları olarak öne çıktı. Berkan ve Nisa da eleme adayları arasında yer aldı. Adaya veda eden isim ise Berkan Karabulut oldu.
BERKAN KARABULUT KİMDİR?
7 yaşında futbola başlayan Berkan Karabulut, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. Uzun bir süredir Miss Turkey yarışmasıyla tanınan Lale Onuk ile birlikte olan Karabulut, sevgilisiyle çekildiği fotoğraf ve videolara sık sık sosyal medya hesabında yer veriyor.
İnternet kullanıcıları özellikle "Berkan Karabulut aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Yarışmacının nereli olduğunu ilk kez duyanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.