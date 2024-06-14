2 günde 2 kilo verdiren Tuğçe Kandemir diyeti; 28'lik şarkıcı 63 kiloya tek metotla düştü! " Her sabah 1 fincan yeşil çay..."

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından nihayet kurtuldu. Hayranlarının karşısına daha fit ve sağlıklı bir görünümle çıkan Kandemir, kilo verme sürecinde uyguladığı diyetle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Tuğçe Kandemir nasıl zayıfladı ve 63 kiloya düştü? İşte ünlü şarkıcıyı hedeflediği kiloya ulaştıran diyetin detayları...
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Bu büyük değişimi, özenle uyguladığı diyet ve düzenli spor rutini ile sağladığını belirtti. Peki, Tuğçe Kandemir hangi diyeti uygulayarak bu başarıya ulaştı? İşte detaylar...
Lapa Diyeti: Haftada Üç Kilo Kaybı
Tuğçe Kandemir'in tercih ettiği ilk diyet planı olan Lapa Diyeti, kısa sürede etkili sonuçlar vaat ediyor. Bu diyet, 2 veya 4 gün süreyle uygulanabiliyor.
Program, sabah kahvaltısında 2 yemek kaşığı yulaf gevreği ve 1 su bardağı yağsız süt içermekte. Öğle yemeği için yeşillik ağırlıklı bir salata ve sebze buğulaması öneriliyor.