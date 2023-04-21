62'lik Soyman 67'den 57'ye düştü! "30 yaş birden gençleşmiş..." 20 günde 10 kilo veren Safiye Soyman bakın nasıl zayıflamış!

Yol arkadaşı Faik Öztürk'le birçok projede yer alan ve ilişkileriyle sık sık gündemde yer alan Safiye Soyman'ın kilo verme sırrı merak ediliyor. Seda Sayan'la olan yakınlığıyla da sosyal medyada oldukça konuşulan ünlü sanatçı 20 günde nasıl 10 kilo verdiğini açıkladı. Safiye Soymanın son halini görenler ise gözlerine inanamadı. Verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü sanatçının zayıflama sırrı ortaya çıktı. Soyman ne sporla ne de diyetle uğraşmış. Nasıl zayıfladığını duyanlar inanamadı! İşte Safiye Soyman'ın kilo verme yöntemi...