RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli'nin (82) intihar haberiyle sarsılan Ali Sürmeli, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Oyuncu, Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli'nin el ele yürüyüş yaptığı kadın arkadaşı dikkat çekti.

19.04.2023 14:01 - Son Güncelleme: 19.04.2023 14:13
Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son vermişti. Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelmişti.

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Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Ali Sürmeli yaptığı açıklamada annesinin kolon kanseri olduğunu ve ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti.

Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Ünlü oyuncu, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Oyuncu, Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı.

Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli'nin el ele yürüyüş yaptığı kadın arkadaşı dikkat çekti.

Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...

Parkta el ele dolaşan Sürmeli ile gizemli arkadaşı, bir süre dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu.

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