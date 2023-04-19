Anne acısıyla sarsılmıştı! Oyuncu Ali Sürmeli uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi! Genç kadın arkadaşıyla el ele...
Geçtiğimiz yıl Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli'nin (82) intihar haberiyle sarsılan Ali Sürmeli, uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi. Oyuncu, Kadıköy'deki bir parkta objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli'nin el ele yürüyüş yaptığı kadın arkadaşı dikkat çekti.
19.04.2023 14:01 - Son Güncelleme: 19.04.2023 14:13
Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nde yaşayan annesi Akçe Sürmeli, evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak, yaşamına son vermişti. Olay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Ali Sürmeli yaptığı açıklamada annesinin kolon kanseri olduğunu ve ameliyatlar sonrası acıya dayanamadığını söylemişti.
Spor kıyafetiyle köpeğini gezdiren Ali Sürmeli'nin el ele yürüyüş yaptığı kadın arkadaşı dikkat çekti.