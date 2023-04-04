62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...
Yakın arkadaşı Seda Sayan'a uyup estetik yaptıran Safiye Soyman, magazin gündemine damga vurdu. Değişimiyle çok konuşulan Soyman, son haliyle sosyal medyaya da damga vurdu. Yüzünü gerdirme operasyonunun ardından bu kez boynuna 'lolita lif' denilen yöntemi deneyen şarkıcı, hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı sallayarak günün en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan Soyman'ın sır gibi sakladığı kızını görenler hayran kaldı. İşte Safiye Soyman'ın güzeller güzeli kızı...
04.04.2023 01:43 - Son Güncelleme: 04.04.2023 01:43