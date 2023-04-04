RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

Yakın arkadaşı Seda Sayan'a uyup estetik yaptıran Safiye Soyman, magazin gündemine damga vurdu. Değişimiyle çok konuşulan Soyman, son haliyle sosyal medyaya da damga vurdu. Yüzünü gerdirme operasyonunun ardından bu kez boynuna 'lolita lif' denilen yöntemi deneyen şarkıcı, hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı sallayarak günün en çok konuşulan isimlerinden oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan Soyman'ın sır gibi sakladığı kızını görenler hayran kaldı. İşte Safiye Soyman'ın güzeller güzeli kızı...

takvim.com.tr
04.04.2023 01:43 - Son Güncelleme: 04.04.2023 01:43
62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Safiye Soyman'ın son hali şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

Yüzünü gerdirme operasyonunun ardından bu kez boynuna 'lolita lif' denilen yöntemi deneyen şarkıcı, hem magazin gündemini hem de sosyal medyayı sallayarak günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

Bunun üzerine hayatı merak edilip araştırılan Soyman'ın sır gibi sakladığı kızını görenler hayran kaldı.

62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZI

62 yaşındaki Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın hayran bıraktı! Görenin nutku tutuldu! Seda Sayan’ın sıkı dostu...

Zehra Çilingiroğlu

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