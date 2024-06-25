61'lik sanatçı tek metotla 64 kiloya düştü! 5 ayda 13 kilo verdiren Seda Sayan diyeti! "1 bardak elma krom çayı..."

Ünlü sanatçı Seda Sayan, fit görünümü ve gençlik dolu enerjisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 61 yaşında olmasına rağmen 23 yaşında birinin vücut ve metabolizma yaşına sahip olduğu belirtilen Sayan, güzellik ve zayıflık sırlarını paylaştı.
Seda Sayan, 61 yaşına rağmen fit vücudu ve göz kamaştıran güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda uyguladığı diyet programıyla 13 kilo vererek genç ve zayıf bir görünüm elde etmesi, merak konusu oldu. Ancak Seda Sayan'ın genç ve zinde kalmasının sırrı sadece estetik işlemlerinden değil, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemesinden kaynaklanıyor. Peki, Seda Sayan'ın zayıflama sırrı ne? İşte merak edilenler...
Barbie Bebek Uygulamasıyla 16 cm İnceldi
Estetik uygulamalara olan ilgisiyle bilinen Seda Sayan, bu kez "Barbie Bebek" uygulamasıyla gündeme geldi. Bacaklarına uygulanan bu yöntem sayesinde 16 cm inceldiği belirtilen Sayan, son dönemde 13 kilo vererek dikkatleri üzerine çekmişti.
Seda Sayan'dan Zayıflama Önerileri: "Aç Kalmayın, Sağlıklı Atıştırmalıklar Tüketin!"
Seda Sayan, uzun süre aç kalmamanın ve ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalıklara yer vermenin önemini vurguluyor. Badem, ceviz, kuru üzüm, leblebi ve kuru meyve gibi besleyici atıştırmalıkların yanı sıra elma krom çayı ve yeşil çay tüketiminin de yağ yakımını desteklediğini belirtiyor.