61'lik sanatçı tek metotla 64 kiloya düştü! 5 ayda 13 kilo verdiren Seda Sayan diyeti! "1 bardak elma krom çayı..."

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Seda Sayan, 61 yaşına rağmen fit vücudu ve göz kamaştıran güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda uyguladığı diyet programıyla 13 kilo vererek genç ve zayıf bir görünüm elde etmesi, merak konusu oldu. Ancak Seda Sayan'ın genç ve zinde kalmasının sırrı sadece estetik işlemlerinden değil, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını benimsemesinden kaynaklanıyor. Peki, Seda Sayan'ın zayıflama sırrı ne? İşte merak edilenler...