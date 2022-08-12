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Haberler Magazin 60'lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

60'lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam'ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Ekranlarda ilk kez bir şampuan reklamıyla yer alan Bahar Öztan, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı ve ardından Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak anıldı. Önceki gün 60'ncı yaşını kutlayan ünlü oyuncunun son hali de merak edilip araştırılmaya başlandı. Öztan'ın sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımını görenler ise hayran kaldı. Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in benzetildiği Bahar Öztan için "Yıllar eskitemiyor", "Gençlik iksirini bulmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte özellikle Kemal Sunal ile başrolü üstlendiği filmlerle hafızalara kazınan Bahar Öztan'ın hayran bırakan son hali...

12.08.2022 21:05 - Son Güncelleme: 12.08.2022 21:05
60’lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam’ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya gelen Bahar Öztan, ekranlarda ilk kez bir şampuan reklamıyla yer aldı.

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60’lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam’ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı.

60’lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam’ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olan Öztan, sürekli sahne teklifi de almaya başladı.

60’lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam’ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurt içi ve yurt dışı sahne çalışmalarını sürdürdü.

60’lık Bahar Öztan tatil pozuyla yıktı geçti! Yeşilçam’ın gamzeli güzelinin son haline bakın! Fahriye Evcen ile Hande Erçel gerçeği...

Hem kariyeri hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettiren Bahar Öztan, önceki gün 60'ncı yaşını kutladı.

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