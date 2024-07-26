6 yıl evli kalmışlar! Password’un yıldızı Şebnem Bozoklu’nun eski eşi bakın kim çıktı! Enis Arıkan’ın partneri meğer...

Şimdilerde Enis Arıkan ile Password'un sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi. 2019 yılında evlendiği Kanat Atkaya ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle ilk eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, en çok "Şebnem Bozoklu'nun eski eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Bakın Şebnem Bozoklu'nun 6 yıl evli kaldığı eski eşi kim...
Şimdilerde Enis Arıkan ile Password'un sunuculuğunu üstlenen Şebnem Bozoklu'nun hayatı merak edildi.
ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?
1996'da Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.
2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'ne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu.