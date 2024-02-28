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6 yıl evli kaldılar! Taş Kağıt Makas’ın Süreyya’sı Hande Ataizi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Oğlunun babası meğer...

Kadrosunda Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas'ta Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin hayatı merak konusu oldu. 50 yaşındaki bir çocuk annesi Hande Ataizi'nin özellikle eski eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Hande Ataizi'nin eski eşi...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 14:56 Güncelleme 28 Şubat 2024, 14:56
6 yıl evli kaldılar! Taş Kağıt Makas’ın Süreyya’sı Hande Ataizi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Oğlunun babası meğer... 1

Taş Kağıt Makas'ta Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin hayatı merak konusu oldu.

6 yıl evli kaldılar! Taş Kağıt Makas’ın Süreyya’sı Hande Ataizi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Oğlunun babası meğer... 2

HANDE ATAİZİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
2 Eylül 1973 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Hande Ataizi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun oldu. 1996 yılında 'Mum Kokulu Kadınlar' filmiyle ünlenen oyuncu, daha ilk filminde gösterdiği oyunculuk performansıyla 'Altın Portakal' en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

6 yıl evli kaldılar! Taş Kağıt Makas’ın Süreyya’sı Hande Ataizi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Oğlunun babası meğer... 3

Ardı ardına çektiği diziler hit ve uzun soluklu olan Hande Ataizi, Cem Davran'la birlikte pek çok dizi, film ve şov programı projesinde yer aldı. Ataizi, 2002'de Cem Davran'la birlikte sunduğu İki Kere Kiki programında, manken Sevda Demirel'in tokat atmasıyla yine çok uzun süre magazin gündeminde baş sırada yer aldı.

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