6 yıl evli kaldılar! Taş Kağıt Makas’ın Süreyya’sı Hande Ataizi’nin eski eşi bakın kim çıktı! Oğlunun babası meğer...

Kadrosunda Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin yer aldığı Taş Kağıt Makas'ta Süreyya karakterini canlandıran Hande Ataizi'nin hayatı merak konusu oldu. 50 yaşındaki bir çocuk annesi Hande Ataizi'nin özellikle eski eşi merak edildi. Ünlü oyuncunun oğlunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Hande Ataizi'nin eski eşi...