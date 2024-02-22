6 sene aynı yastığa baş koydular! Aldatmak’ın Zennure'si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kızının babası...

Vahide Perçin, Feyza Sevil Güngör, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender gibi isimlerin kadrosunda yer alan Aldatmak'a Zennure karakteriyle dahil olan Yeşim Salkım, ATV ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcı ve oyuncu Salkım'ın hayatı merak edildi. 5 kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle son evliliği merak konusu oldu. Bakın Yeşim Salkım'ın 6 yıl evli kaldığı kızının babası kim çıktı.