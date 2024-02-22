6 sene aynı yastığa baş koydular! Aldatmak’ın Zennure'si Yeşim Salkım’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer kızının babası...

Vahide Perçin, Feyza Sevil Güngör, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender gibi isimlerin kadrosunda yer alan Aldatmak'a Zennure karakteriyle dahil olan Yeşim Salkım, ATV ekranlarında yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcı ve oyuncu Salkım'ın hayatı merak edildi. 5 kez nikah masasına oturan oyuncunun özellikle son evliliği merak konusu oldu. Bakın Yeşim Salkım'ın 6 yıl evli kaldığı kızının babası kim çıktı.
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'a Zennure karakteriyle dahil olan Yeşim Salkım, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcı ve oyuncu Salkım'ın hayatı merak edildi.
YEŞİM SALKIM KİMDİR?
Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Kavaklıdere'de büyüyen Salkım, Fransız anaokuluna gitti. İlkokuldan sonra St. Benoit'da okudu.
Henüz sadece altı yaşındayken, Saklambaç gazetesinin düzenlediği bir yarışmada "Fotoroman Kraliçesi" seçilen Salkım, Küçük yaştan itibaren müzikle iç içe büyüdü. Müziğe karşı ilgisi ve yeteneğiyle dikkat çeken Yeşim Salkım, yüksek öğrenimini müzik üzerine yaptı.