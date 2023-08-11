6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın karnı burnunda son haline bakın! “Bu gece uzun olacak” Ebru Gündeş ile sosyal medyayı salladı

Uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta aile arasında düzenlenen törenle evlenen Ezgi Mola, hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Mola, karnı burnunda son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Büyük hayranı olduğu Ebru Gündeş ile poz veren oyuncu, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Bu gece uzun olacak" notunu ekledi. Mola'nın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı...
Oyuncu Ezgi Mola, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta Maçka'daki bir otelde aile arasında düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu, nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı. Hamileliğini Çeşme'deki yazlığında geçiren Mola, dün akşam Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti.
Oyuncu, hayranı olduğu Ebru Gündeş'i kulisinde de ziyaret etti. Gündeş ile poz veren Mola, o kareyi sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.