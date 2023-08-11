6 aylık hamile olan Ezgi Mola’nın karnı burnunda son haline bakın! “Bu gece uzun olacak” Ebru Gündeş ile sosyal medyayı salladı

Uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs'ta aile arasında düzenlenen törenle evlenen Ezgi Mola, hamile olduğunu açıklamıştı. Şimdilerde 6 aylık hamile olan Mola, karnı burnunda son halini sosyal medya hesabında yayınladı. Büyük hayranı olduğu Ebru Gündeş ile poz veren oyuncu, kısa sürede gündem olan paylaşımına "Bu gece uzun olacak" notunu ekledi. Mola'nın büyüyen karnı dikkat çekti. İşte Ezgi Mola'nın o paylaşımı...