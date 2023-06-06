59 yaşındaki Hülya Avşar bikini sezonunu açtı! Kumsaldan ilk paylaşım geldi! 1 çocuk annesi Hülya Avşar en cesur haliyle...
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Avşar Kızı, en cesur haliyle deniz kenarındaki hallerini yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. İşte tatil sezonunu açan Hülya Avşar'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
06.06.2023 18:43 - Son Güncelleme: 06.06.2023 18:49
1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasıyla adını duyuran ancak evlenip boşandığı için tacı geride alınan Hülya Avşar hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.
1997 yılında nikah masasına oturduğu ve 2005'te boşandığı Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Hülya Avşar, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.