56 yıldır evliler! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in eşi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu çıktı! Gülşah Alkoçlar'ın babası meğer...

Türk sinemasının yıldızı, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Hülya Koçyiğit… O, sadece rol aldığı filmlerle değil, mutlu aile hayatı ve hayata karşı her zaman güler yüzlü duruşuyla da gönüllerde taht kurmuş bir isim. Şimdilerde "Film Gibi Hayatlar" programında izleyicileriyle buluşan Koçyiğit, her fırsatta dillere destan aşk hikayesini ve ailesine olan düşkünlüğünü dile getiriyor.
Koçyiğit'in hayat arkadaşı, tam 56 yıldır aynı yastığı paylaştığı eşi, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan'dan başkası değil. Gözlerden uzak, sade bir hayat süren çiftin tanışma hikayesi de en az filmleri kadar romantik.
Her şey, İstanbul'un incisi Büyükada'da başlamış. Takım kampı için adaya giden genç futbolcu Selim Soydan, o zamanlar Yeşilçam'ın parlayan yıldızı olan Hülya Koçyiğit'i gördüğü anda vurulmuş.
Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Koçyiğit'i etkilemek için elinden geleni yapan Soydan'ın çabaları sonuçsuz kalmamış. "Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya yuvamızı kuralım" diyerek evlilik teklif eden Soydan, Koçyiğit'in kalbini fethetmeyi başarmış.