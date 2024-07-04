56 yıldır evliler! Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in eşi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu çıktı! Gülşah Alkoçlar'ın babası meğer...

Türk sinemasının yıldızı, güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Hülya Koçyiğit… O, sadece rol aldığı filmlerle değil, mutlu aile hayatı ve hayata karşı her zaman güler yüzlü duruşuyla da gönüllerde taht kurmuş bir isim. Şimdilerde "Film Gibi Hayatlar" programında izleyicileriyle buluşan Koçyiğit, her fırsatta dillere destan aşk hikayesini ve ailesine olan düşkünlüğünü dile getiriyor.