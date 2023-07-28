56 yaşında vefat eden Sinead O'Connor’ın son ayları bakın nasıl geçmiş! Komşuları anlattı! Oğlu Shane'in ölümünün ardından...

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elden Sinead O'Connor, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçen yıl 17 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra bir türlü toparlanamayan İrlandalı şarkıcının son aylarını nasıl geçirdiğini ise komşuları anlattı. İşte kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşındığı söylenen Sinead O'Connor'ın son aylarında yaşadıkları...