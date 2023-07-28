56 yaşında vefat eden Sinead O'Connor’ın son ayları bakın nasıl geçmiş! Komşuları anlattı! Oğlu Shane'in ölümünün ardından...

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elden Sinead O'Connor, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçen yıl 17 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra bir türlü toparlanamayan İrlandalı şarkıcının son aylarını nasıl geçirdiğini ise komşuları anlattı. İşte kendini daha az yalnız hissetmek için İrlanda'dan Londra'ya taşındığı söylenen Sinead O'Connor'ın son aylarında yaşadıkları...
Polisin yaptığı açıklamada, İrlandalı şarkıcı O'Connor'ın, Londra'da yaşadığı apartman dairesinde, kendisini kaybetmiş bir şekilde bulunduğu belirtildi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da ünlü şarkıcının öldüğü duyuruldu.
Sinead O'Connor'ın son aylarını nasıl geçirdiği de ortaya çıktı. Dört çocuğunun en küçüğü olan 17 yaşındaki oğlu Shane'in ölümünden sonra bir türlü toparlanamayan O'Connor'ın yaşadığı apartmandaki komşuları onun son günleri hakkında konuştu.
Sinead O'Connor'ın ölümü dünya basınında yer alırken hayranları sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları derin üzüntüyü dile getirdi.