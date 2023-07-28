SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Buse Varol tatil pozlarıyla kasıp kavuruyor son halini gören inanamıyor! Alişan'ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli pozuyla...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol bir zayıflama sürecindeydi. Emeğinin meyvelerini toplamaya başlayan Buse Varol tatil pozlarıyla olay yaratıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 15:34 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 15:34
Buse Varol tatil pozlarıyla kasıp kavuruyor son halini gören inanamıyor! Alişan’ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli pozuyla... 1

Alişan'ın eşi Buse Varol tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Buse Varol tatil pozlarıyla kasıp kavuruyor son halini gören inanamıyor! Alişan’ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli pozuyla... 2

Uzunca bir süre kilolarından kurtulmak için işlemler geçiren Buse Varol tatil pozlarıyla çok konuşuldu.

Buse Varol tatil pozlarıyla kasıp kavuruyor son halini gören inanamıyor! Alişan’ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli pozuyla... 3

Fit hali gözlerden kaçmayan Varol göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı.

SON DAKİKA