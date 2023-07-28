Buse Varol tatil pozlarıyla kasıp kavuruyor son halini gören inanamıyor! Alişan'ın eşi Buse Varol göğüs dekolteli pozuyla...

Ünlü türkücü Alişan ile 2018 senesinde nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve bilhassa Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol bir zayıflama sürecindeydi. Emeğinin meyvelerini toplamaya başlayan Buse Varol tatil pozlarıyla olay yaratıyor
Alişan'ın eşi Buse Varol tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
Uzunca bir süre kilolarından kurtulmak için işlemler geçiren Buse Varol tatil pozlarıyla çok konuşuldu.
Fit hali gözlerden kaçmayan Varol göğüs dekolteli elbisesiyle hayran bıraktı.