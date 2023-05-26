55 yaşındaki Teoman’ın 3 yıllık evliliğinden dünyaya gelen kızına bakın! Gözlerden uzak büyüttüğü Zeyno koca kız oldu! Benzerlikleri...
Teoman'ın 3 yıllık evliliğinden dünyaya gelen kızına bakın! Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan 55 yaşındaki Teoman, 2015 yılında boşandığı Ayşe Kaya ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno'yla kameralara yansıdı. Zeyno'nun son hali görenleri şaşkına çevirirken "Ne kadar büyümüş", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı. Öte yandan Teoman ile kızının benzerliği de dikkat çekti. İşte Teoman'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Zeyno...
26.05.2023 19:28 - Son Güncelleme: 26.05.2023 19:28
Kızı Zeyno ile görüntülenen Teoman, basın mensuplarının soruları üzerine yoğun konser maratonu öncesi baba-kız vakit geçirmek ve alışveriş yapmak için dışarı çıktıklarını söyledi.
Öte yandan babasıyla alışverişe çıkan Zeyno, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Zeyno'nun son hali görenleri şaşkına çevirirken "Ne kadar büyümüş", "Koca kız olmuş" yorumları yapıldı. Teoman ile kızının benzerliği de dikkat çekti.