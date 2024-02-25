55 yaşındaki Murat Başoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Öz yeğeniyle skandal görüntüleri 14 yıllık evliliğini bitirmişti...

Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulmuş ve büyük tepki çekmişti. Skandal görüntülerin ardından 14 yıllık evliliği tek celsede biten Başoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı. Son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelen Başoğlu'nun son hali kısa sürede gündem oldu.