5,5 ay önce doğum yapan Sinem Kobal’ın son haline bakın! Kenan İmirzalıoğlu’nun biricik eşi sarmaş dolaş paylaştı! "Benim canım" deyip...
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal, 2020 yılında Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Geçen Mayıs ayında da Leyla adını verdiği kızına kavuşan ünlü oyuncu, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sarmaş dolaş bir pozunu yayınlayan oyuncu son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Sinem Kobal'ın sosyal medyayı sallayan o pozu...
31.10.2022 00:31 - Son Güncelleme: 31.10.2022 00:31
Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Attıkları her adım hayranları tarafından yakından takip edilen çiftten Sinem Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.