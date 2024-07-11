53 yıl sonra fark edildi! Orhan Gencabay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde inanılmaz hata pes dedirtti! Yeşilçam'ın efsane filmlerinden...

Yeşilçam'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan, Orhan Gencebay'ın hem başrolde oynadığı hem de müziklerini bestelediği "Bir Teselli Ver" filminin, 53 yılı aşkın bir süredir saklı kalan bir hatası ortaya çıktı. İşte unutulmaz Yeşilçam filmlerinde gözden kaçan çekim hataları...