52 yaşındaki Tanyeli’den kahreden haber! Oryantal Tanyeli kansere yakalandı! İlk açıklama geldi! İşte son sağlık durumu...
Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, oryantal şovlarıyla bir döneme damga vurmuştu. Ailesiyle birlikte Avustralya'da yaşayan ünlü isim, son dönemlerde ise verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren ve ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşen ünlü isim bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli'nin kanser yakalandığı öğrenildi. Ünlü isimden ilk açıklama da geldi. İşte Tanyeli'nin son sağlık durumu...
21.06.2023 13:26 - Son Güncelleme: 21.06.2023 13:26
Yıllar önce ailesiyle Avustralya'ya taşınan Tanyeli, bir döneme danslarıyla damga vurmuştu. Ünlü isim son zamanlarda ise verdiği kilolarla çok konuşulmuştu.
Fazla kilolarından kurtulmak için mide operasyonu geçiren Tanyeli, ameliyatın ardından 99'dan 60'a düşmüştü.
Son haliyle beğeni toplayan ünlü isim, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. 52 yaşındaki Tanyeli'nin kanser yakalandığı öğrenildi.