50’sine merdiven dayayan Pınar Altuğ 20’liklere taş çıkardı! Yağmur Atacan’ın biricik eşi cesaretini konuşturup uçurtma sörfü yaptı

Tamer Karadağlı ile başrolünü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, özel hayatı ve kariyeriyle yıllarca adından söz ettirdi. Yağmur Atacan ile yaptığı evlilikten Su Atacan adında bir kızı olan Altuğ, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Kitesurf (uçurtma sörfü) yaptığı anları ve hazırlık aşamasını paylaşan Altuğ, adeta sosyal medyayı salladı. Cesareti ve fit haliyle adından söz ettiren Altuğ için "20'liklere taş çıkarır", "Yaşasın genç kalan ruhlarımız" ifadeleri kullanıldı.
Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten Su adında bir kızı olan Pınar Altuğ, hem kariyeri hem kariyeriyle sık sık adından söz ettirdi.
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.