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50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

Son günlerin hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri 50 yaşındaki Deniz Seki. Büyük bir değişim operasyonuna giden Deniz Seki hem zayıfladı hem de estetikle bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde yeni halinin keyfini çıkaran Deniz Seki, tarzını değiştirmesinin ardından 2019 yılından beri aşk yaşadığı İrfan Özçelik'ten ayrıldı. Single kapağı için kamera karşısına geçen Deniz Seki'nin fotoğrafları çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki bakın kime benzetildi.

06.03.2021 09:58 - Son Güncelleme: 06.03.2021 10:47
50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olmuştu. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan şarkıcı, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor.

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50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen Deniz Seki'nin son hali olay oldu. Takipçileri, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını belirtti.

50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

"SANKİ BAŞKA BİRİ"
Sosyal medya kullanıcıları, Deniz Seki'nin gönderisine; "Bu kim?", "İsmini yazmasanız tanıyamazdım", "Nasıl bu hale geldiniz formülünü söyleyin," "Deniz Seki siz misiniz?", "Jennifer Lopez'e ne kadar benzemişsiniz", "Sanki başka biri" şeklinde yorumlar yazdı.

50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

"FİLTREYİ ABARTMIŞSINIZ"
2.5 ayda 22 kilo veren Deniz Seki, geçtiğimiz aylarda bu karesini takipçileriyle paylaşmıştı. Bir takipçisi şarkıcıya, "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde bir yorum yapmıştı.

50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

Deniz Seki'yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, o yoruma kayıtsız kalmamıştı. Coşkun, o kişiye, "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim" sözleriyle yanıt vermişti.

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