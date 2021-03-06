50'lik Deniz Seki artık eski Deniz Seki değil! Photoshop'la estetik çok kaçınca dillere düştü! Son haliyle çok konuşulan Deniz...

Son günlerin hiç kuşkusuz en çok konuşulan isimlerinden biri 50 yaşındaki Deniz Seki. Büyük bir değişim operasyonuna giden Deniz Seki hem zayıfladı hem de estetikle bambaşka biri oldu çıktı. Şimdilerde yeni halinin keyfini çıkaran Deniz Seki, tarzını değiştirmesinin ardından 2019 yılından beri aşk yaşadığı İrfan Özçelik'ten ayrıldı. Single kapağı için kamera karşısına geçen Deniz Seki'nin fotoğrafları çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki bakın kime benzetildi.

06.03.2021 09:58 - Son Güncelleme: 06.03.2021 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





